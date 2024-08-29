Батогом і пряником: Туреччина пропонує власну стратегію завершення війни РФ та України

Туреччина прагне покласти край війні в Україні та пропонує свою формулу миру.

Туреччина прагне сприяти закінченню війни в Україні і, за словами аналітиків, може мати ефективний план для цього.

Про це пише Atlantic Council.

Роль Туреччини у врегулюванні війни

Від початку війни в Україні Туреччина демонструє свою спроможність впливати на війну, одночасно підтримуючи зв'язки як з Росією, так і з Україною. Протягом останніх тридцяти місяців Анкара надавала військову підтримку Україні, продовжуючи торговельні та дипломатичні відносини з Москвою, а також обмежуючи морський рух у Чорному морі. Турецький уряд активно закликає до деескалації та завершення війни, підтримуючи баланс між усіма сторонами конфлікту.

"Не всі війни закінчуються драматичною поразкою чи перемогою: деякі вичерпуються або переходять у фазу спокою після стратегічного глухого кута," — пише Atlantic Council.

Туреччина прагне скористатися своїм тристороннім балансуванням між Росією, НАТО та регіональними союзниками для створення умов для врегулювання війни та гарантій, що запобігатимуть її повторному виникненню.

Трикутник Туреччини: новий підхід до миротворчості

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З огляду на свою стратегічну позицію, Туреччина може запропонувати план, який відповідатиме інтересам США та інших країн НАТО. Турецький трикутник балансування передбачає координацію між країнами НАТО в регіоні, Росією та союзниками Туреччини, що не входять до НАТО. Це дозволяє стримувати Росію через посилення співпраці в галузі безпеки з Україною та іншими країнами регіону, а також зберігати дипломатичні зв’язки з Москвою, щоб уникнути ескалації.

У той час, як Захід остерігається ескалації конфлікту та вагається надавати подальшу підтримку Україні, Туреччина намагається запропонувати компроміс, який би дозволив всім сторонам вийти з "конфлікту" без втрати обличчя. Як пише Atlantic Council, моральний компроміс може бути огидним, але він може стати єдиним способом завершення війни.

Стратегія "батога і пряника"

Анкара використовує стратегію "батога і пряника", одночасно підтримуючи українську оборону та закликаючи до переговорів щодо припинення війни. Нещодавно Туреччина посилила військове співробітництво з Україною, зокрема через спільне виробництво артилерійських боєприпасів. Турецькі безпілотники, бронетехніка та інша військова підтримка стали важливими елементами української оборони.

Співпраця з США та НАТО

Atlantic Council рекомендує Вашингтону підтримати Туреччину у її підході до мирного врегулювання конфлікту. Спільні зусилля США, НАТО та Туреччини можуть зміцнити оборонні можливості України та сприяти регіональній стабільності. Підтримка таких проєктів, як фінансування турецьких безпілотників для України або спільне виробництво артилерійських боєприпасів, може сприяти досягненню цієї мети.

"Перспективи миру, стримування та регіональної стабільності принесуть значну користь, якщо це станеться," — підсумовує Atlantic Council.

Турецька дипломатія і військовий потенціал можуть стати ключем до завершення війни в Україні, але для цього потрібна координація і підтримка з боку міжнародних партнерів.

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