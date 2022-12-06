"Бавовна" на російських аеродромах: CNN проаналізував, як Росія може помститися за свою ганьбу

Журналісти зауважують, що зараз важко уявити щось гірше, ніж те, що вже зробила Росія з Україною.

"Бавовна" в низці російських військових аеродромів, зокрема на аеродромі "Енгельс" поблизу Саратова, внаслідок чого було пошкоджено два ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95, створила для Путіна нову проблему.

У статті CNN проаналізували, на які кроки може наважитися російський диктатор, для якого вибухи на аеродромах у глибокому тилу стали особистою образою.

За словами журналістів, приниження росіян зазвичай супроводжується побоюваннями, що це може призвести до ескалації конфлікту.

"Але важко зрозуміти, що ще Росія може зробити з Україною, чого вона досі не зробила. РФ зрівняла міста з землею, безсердечно й невпинно завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, коли це було можливо, убивала тисячі мирних жителів і ще більше військових, а також бомбила пологові будинки та притулки, позначені словом "діти", – зазначають у статті.

Ядерна зброя

CNN вважає, що Путін після місяців жахливої ​​ядерної риторики – від потенційних "аварій" на ЗАЕС і бездоказових розмов про те, що Україна нібито планує використати брудну бомбу, до відкритих погроз із застосуванням ядерного арсеналу – пом’якшив риторику про ядерний Армагеддон.

На це вплинула рішуча позиція країн, які диктатор вважає своїми союзницями – Китаю та Індії. Очільник КНР Сі Цзіньпін у розмовах з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом та головою Євроради Шарлем Мішелем наголошував на неприпустимості застосування ядерної зброї.

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх також заявляв що Росії "не варто вдаватися до ядерного варіанту", коли йдеться про війну в Україні.

Хімічна зброя

У виданні не виключають, що РФ може вдатися до застосування хімічної зброї. Але припускать, що Захід попереджав Путіна про неприпустиміть використання як хімічної, так і ядерної зброї.

"Вибір Москви, здається обмеженим через ту традиційну жорстокість, яку вона зараз майже щодня обрушує на міста України", – зазначають журналісти. "Коментатори російського державного телебачення ще кілька місяців тому любили міркувати про те, що "Росія поки що б'ється в рукавичках", але видно, що рукавички давно зняли, суперник навчився ухилятися від ударів, а також виніс на ринг ніж".

Захід опинився в безвиході

У виданні зауважують, що чим краще українські військові виступають на полі бою, тим менша ймовірність того, що Київ погодиться з деякими європейськими столицями про необхідність мирних переговорів з Росією.

"Коли ви виграєте, навіщо погоджуватися говорити про форму програшу? І НАТО не може починати сповільнювати постачання зброї або стикатися з критикою – навіть з боку власних громадян – що залишає українців вмирати. Альянс справді не може вимагати від Києва погодитися на втрату частини своєї території", – впевнені американські журналісти.

Вони наголошують, що ключовим фактором у результаті війни України з РФ є терпіння та підтримка Заходу.

Нагадаємо, 5 грудня на російських аеродромах "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратовська область) пролунали вибухи.

На аеродромі "Енгельс" внаслідок вибуху було пошкоджено два ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95. Крім того, загинули троє російських військових.

На супутниковому знімку авіабази "Дягілєво" видно сліди горіння довкола літака Ту-22М3, який мав бомбити українські міста.

Сьогодні у Росії знову сталася "бавовна" – цього разу на аеродромі у Курську. "Внаслідок атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач", – повідомив місцевий губернатор.

Українська сторона не підтвердила і не спростувала свою відповідальність за вибухи.