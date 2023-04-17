"Бавовна" у Бєлгороді та Курську й подробиці обміну українських військових: головні новини ночі 17 квітня 2023 року

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Головні події ночі 17 квітня:
- "Бавовна" в Бєлгороді: в місті зникли світло і вода, спалахнула потужна пожежа Читати далі –>
- "У Бєлгороді обрали нового Папу": у соцмережах відреагували на "приліт" в місті Читати далі –>
- "Курськ перехопив естафету Бєлгорода": в районі чути гучні звуки, що схожі на вибухи Читати далі –>
- Стало відомо, скільки Україна повернула полонених від початку повномасштабного вторгнення РФ Читати далі –>
- Обмін 130 українських військових: чому Пригожин погодився повернути полонених - ISW Читати далі –>
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