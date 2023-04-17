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"Бавовна" у Бєлгороді та Курську й подробиці обміну українських військових: головні новини ночі 17 квітня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1990
Час на прочитання
1 хв
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"Бавовна" у Бєлгороді та Курську й подробиці обміну українських військових: головні новини ночі 17 квітня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні події ночі 17 квітня:

  • "Бавовна" в Бєлгороді: в місті зникли світло і вода, спалахнула потужна пожежа Читати далі –>
  • "У Бєлгороді обрали нового Папу": у соцмережах відреагували на "приліт" в місті Читати далі –>
  • "Курськ перехопив естафету Бєлгорода": в районі чути гучні звуки, що схожі на вибухи Читати далі –>
  • Стало відомо, скільки Україна повернула полонених від початку повномасштабного вторгнення РФ Читати далі –>
  • Обмін 130 українських військових: чому Пригожин погодився повернути полонених - ISW Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1990
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