Байден анонсував низку кроків щодо Путіна від США, НАТО, ЄС та G7

Усе для того, щоб ще більше притягнути очільника Кремля до відповідальності за війну в Україні.

Президент США Джо Байден анонсував вживання низки заходів 11 березня щодо президента Росії Володимира Путіна через розв’язану ним війну проти України.

Про це американській лідер заявив 11 березня.

"Сьогодні разом з іншими союзниками по НАТО і міністрами фінансів інших країн "Великої сімки" і Європейського союзу ми спільно оголосимо про цілу низку кроків щодо Путіна для того, щоб притягнути його до ще більшої відповіді за агресію щодо України", ­– розповів Байден.

Нагадаємо, 11 березня США розширять санкції проти Росії, зокрема очікується заборона на імпорт алкоголю та морепродуктів як покарання РФ за вторгнення до України.

Зауважимо, що Байден цього ж дня провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і політики згодили подальші кроки щодо оборонної підтримки держави та посилення санкційного тиску на Росію.

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