Байден анонсував, що виголосить "велику промову" щодо України: деталі

Байден наголосив, що продовжувати підтримувати Україну – в інтересах американців та союзників. Саме це він збирається пояснити співвітчизникам.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував "велику промову" щодо підтримки України.

Про це глава Білого дому сказав на брифінгу 4 жовтня, передає CNN.

Байден прокоментував відставку спікера Палати представників США Пола Маккарті та небажання багатьох республіканців виділяти кошти на допомогу Україні.

"Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату в обох партіях заявили, що вони підтримують фінансування України", – сказав президент США.

Байден наголосив, що продовжувати підтримувати Україну – в інтересах американців та союзників. Він сказав, що невдовзі виступить із "великою промовою щодо цього питання". Білий дім не надав більше деталей щодо запланованого виступу.

Нагадаємо, що спікера Палати представників, республіканця Кевіна Маккарті відправили у відставку.

Журналіст Віталій Портников розповів, які насправді наслідки це матиме для України.

Також повідомлялося, що у США схвалили тимчасовий бюджет на 45 днів, але без коштів для допомоги Україні.

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