У Вашингтоні застерегли диктатора від втручання у вибори в США.

У Білому домі відреагували на заяву президента-диктатора РФ Володимира Путіна, що посаді президента США для Москви кращий чинний лідер Джо Байден, а не колишній глава держави Дональд Трамп.

Про заяву очільника Кремля висловився координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Я думаю, що пан Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робить для того, щоб протистояти згубному впливу Росії в усьому світі і, звичайно, тому, що вони роблять в Україні", - наголосив Кірбі.

За його словами, нинішня адміністрація американського лідера демонструє "наскільки ми готові дати відсіч тому, що робить Росія". Крім того, представник Білого дому застеріг очільника Кремля від втручання в американські вибори.

Нагадаємо, під час спілкування з росЗМІ Володимир Путін відповів, чия перемога на виборах президента США буде кращою для РФ - Джо Байдена чи Дональда Трампа. Диктатор заявив, що йому більше імпонує перемога чинного очільника Білого дому.

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