Байден хоче під час візиту до Польщі зустрітися з біженцями з України

З міркувань безпеки, не може говорити, де саме в Польщі він очікує поспілкуватися з українськими біженцями.
Президент США Джо Байден планує під час візиту до Республіки Польща цього тижня зустрітися з біженцями з України.
Про це він заявив під час пресконференції в Брюсселі, - пише Укрінформ.
«Я планую побачити цих людей, і я сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними», - сказав глава Білого дому.
Він додав, що, з міркувань безпеки, не може говорити, де саме в Польщі він очікує поспілкуватися з українськими біженцями.
Але висловив сподівання, що «побачиться з багатьма з них».
Нагадаємо, що президент США Джо Байден виступає за виключення Росії з G20, а якщо не вдасться, то запросити на саміт Україну.
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