Байден хоче віддати частину грошей, призначених для України, на озброєння Тайваню – FT

Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується платниками податків США.

Президент США Джо Байден звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню з додаткового бюджету для України, щоб прискорити поставки зброї країні на тлі зростання загрози з боку Китаю.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

За даними FT, управління бюджету включить фінансування Тайваню в додатковий запит в рамках зусиль щодо прискорення поставок зброї. У разі прийняття Конгресом даного рішення, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується платниками податків США, відому як "іноземне військове фінансування".

Запит надійшов слідом за заявою Білого Дому про те, що США вперше поставлять Тайваню зброю на суму 345 млн доларів зі своїх запасів в рамках системи, відомої як "повноваження президента щодо скорочення", яка використовувалася для відправки зброї в Україну.

Нагадаємо, у лютому 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Китай вважає Тайвань своєю територією і відкрито готується до вторгнення.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що 2027 року у Тайвані може вибухнути військовий конфлікт із Китаєм.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що Європа має дуже активно брати участь в питанні щодо Тайваню. Він закликав відправити туди військово-морські сили.

Видання CNN писало, що напад Китаю на Тайвань неминучий навіть після вторгнення Росії в Україну.

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