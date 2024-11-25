Байден хотів запросити Україну до НАТО, але змінив думку – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена хотіла публічно закликати прийняти Україну до НАТО, однак передумала. Водночас наразі американський лідер поспішає зміцнити Україну, перш ніж прийде до влади новообраний президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, адміністрація Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України до Альянсу, але відмовилася від цих планів. Байден передумав через малоймовірний успіх від вступу країни до НАТО в короткостроковій перспективі.

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Натомість США планують укласти низку двосторонніх безпекових угод, які нададуть Україні певні гарантії.

Автори статті водночас звернули увагу, що Байден дозволив Україні удари американською зброєю вглиб території Росії, схвалив надання протипіхотних мін, а також хоче списати борг у майже 5 млрд дол. та запровадив санкції проти російського "Газпромбанку".

Знайоме з позицією США джерело сказало, що ці кроки та інші заходи, які ще розглядаються, є частиною плану Байдена щодо підтримки Києва до приходу до влади Трампа. Співрозмовник зазначив, що мета стратегії – допомогти президенту Володимиру Зеленському, показавши, що "в України є потенціал для дій у відповідь проти Росії".

Як вказано у публікації, це пов'язано з тим, що Трамп пообіцяв якнайшвидше покласти край війні, що, найімовірніше, означає врегулювання шляхом переговорів. Водночас це не означає, що всі кроки Байдена будуть небажані для новообраного президента США.

"Деякі з рішень, які Байден ухвалює зараз, можуть допомогти Трампу, оскільки, імовірно, поставлять Трампа у вигідніше становище для закінчення війни, а Україну – у вигідніше становище для будь-яких переговорів", – висловив думку заступник директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід.

У статті йдеться що, Білий дім і Пентагон прагнуть встигнути витратити всі кошти, виділені Конгресом на оборону України. Це приблизно 9 млрд дол. За даними Держдепартаменту, США загалом надали Києву понад 64 млрд дол. у вигляді військової допомоги.

"Президент Байден зобов'язався переконатися, що кожен долар, що є у нашому розпорядженні, буде використаний до 20 січня", – заявив на початку листопада держсекретар Ентоні Блінкен.

Він також сказав, що чинна американська адміністрація гарантує надання Україні "необхідних їй засобів ППО, артилерії та бронетехніки".

Водночас, вказують автори матеріалу, Байден обмежений у збільшенні постачань зброї до України, адже більшу частину грошей, що залишилися, можна витратити тільки на озброєння, яке вже є в запасах Пентагону.

Нагадаємо, на початку листопада голова постійної делегації ВР у Парламентській асамблеї НАТО, нардеп Єгор Чернєв висловив думку, що Україну можуть запросити до НАТО ще до завершення президентського терміну Байдена.

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