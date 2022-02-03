Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ на кордоні з Україною: подробиці

Байден і Макрон обговорили нарощування військ РФ на кордоні з Україною: подробиці

Лідери обговорили, зокрема, підготовку до запровадження економічних санкцій проти РФ в разі її вторгнення до України.

Президент США Джо Байден у середу, 2 лютого, обговорив із очільником Франції Еммануелем Макроном нарощування Росією військової могутності біля кордонів України.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що обидва лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Окрім того, вони розглянули "поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до запровадження проти Росії швидких та серйозних економічних санкцій в разі її подальшого вторгнення до України".

"Байден і Макрон домовилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний контакт, зокрема під час консультацій з союзниками в НАТО та партнерами з ЄС щодо нашого скоординованого та комплексного підходу до вирішення цих питань", - йдеться у повідомленні.

Раніше Білий дім підтвердив розробку нового пакету санкцій, спрямованого проти російських еліт та членів їхніх сімей на тлі зростання загрози вторгнення РФ до України. Зокрема, йдеться про найближче оточення президента країни-агресорки Володимира Путіна.

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