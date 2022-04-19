Байден і Макрон скликають нараду з очільниками держав та світових інституцій через російський наступ - ЗМІ

Байден і Макрон скликають нараду з очільниками держав та світових інституцій через російський наступ - ЗМІ

Будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і президент Європейської ради Шарль Мішель

Президенти США та Франції Джо Байден та Еммануель Макрон 19 квітня 2022 проведуть нараду з іншими главами світовий держав.

Про це інформує французький телеканал BFMTV з посиланням на власні джерела в Єлисейському палаці.

“Сполучені Штати скликають у рамках російського наступу в Україні нараду з главами кількох держав: Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі, Румунії”, - йдеться у повідомленні ЗМІ.

“Також будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і президент Європейської ради Шарль Мішель”, - повідомляє французький телеканал.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден заявив про готовність особисто поїхати до України. Однак наступного дня у Білому домі повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну, але має бажання приїхати до Києва.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що позитивне рішення США може мати низку наслідків, включно з:

накладенням економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією,

замороженнм активів Москви у Штатах, включно з нерухомістю,

забороною різноманітних експортів товарів подвійного призначення.

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