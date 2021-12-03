Байден і Путін, імовірно, проведуть перемовини вже наступного тижня — російські ЗМІ

Російські засоби масової інформації припускають, що зустріч відбудеться 7 грудня.

ЗМІ у Росії повідомляють, що перемовини президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена відбудуться вже наступного тижня.

Про це пише російське агентство "Коммерсант".

Повідомляється, що зустріч відбудеться, найімовірніше, у фоматі відеоконференції.

"Розмова може відбутися вже на початку наступного тижня. Обговорюється 7 грудня, але дату остаточно не погоджено",

– пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, раніше Байден анонсував "ймовірні" перемовини 26 листопада.

Після того, представниця Білого дому Джен Псакі заявила, що поки що не може сказати будь-що про заплановані контакти лідера США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, але за її словами, Вашингтон і Москва продовжують підтримати зв'язок на високому рівні.

2 грудня президент Сполучених Штатів Джо Байден повідомив, що проведе прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним найближчим часом.

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