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Байден і Сі Цзіньпін не зустрінуться найближчим часом - Білий дім

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Байден і Сі Цзіньпін не зустрінуться найближчим часом - Білий дім

Фото: Getty Images

Американський президент Джо Байден не зустінеться найближим часом з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Байден і Сі Цзіньпін неодноразово проводили телефонні розмови. Під час однієї обговорили можливу зустріч у межах саміту G20, який відбудеться в Південно-Східній Азії 5-7 жовтня. Втім, це її не буде.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, очільник Білого дому і голова КНР не зустрічатимуться найближчими тижнями та навіть до кінця 2022 року. Поки що таких планів немає.

"Коли ми це зробимо, ми обов'язково поділимося цим. Нині я не маю даних про інші розмови з китайським урядом, якими я могла б поділитися", - сказала Жан-П'єр.

Як повідомлялося, Білий дім підтвердив намір Джо Байдена брати участь у президентських виборах, які відбудуться у 2024 році.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
313
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