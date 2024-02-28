Байден і Трамп перемогли на праймеріз своїх партій у Мічигані

Кандидат у президенти Дональд Трамп виграв праймеріз республіканців у штаті Мічиган, а серед демократів перемогу здобув чинний президент США Джо Байден.

Про це пише CNN.

Попередньо, Дональд Трамп набрав близько 68,1% голосів у штаті, а його головна конкурентка, колишня губернаторка штату Південна Кароліна Ніккі Гейлі – 26,7% голосів.

Чинний президент США Джо Байден набрав 80,4% голосів виборців у штаті, проте праймеріз у Мічигані стали для нього незвичайним випробуванням. Незважаючи на його переконливу перемогу, майже 15% виборців-демократів відмовилися віддавати свої голоси за будь-якого з кандидатів.

Спостерігачі трактують це як знак Джо Байдену про те, що помітна частина демократичного електорату виступає проти підтримки Ізраїлю в протистоянні з угрупованням ХАМАС.

Такі настрої особливо помітні у Мічигані, оскільки значний відсоток населення штату становлять вихідці з арабських країн.

Вибори президента у США заплановані на 5 листопада 2024 року. На них мають обрати 47-го президента Америки. Демократів на виборах представлятиме Джо Байден а кандидата від Республіканської партії визначать за результатами праймеріз у липні 2024 року.

Нагадаємо, в США зробили заяву щодо своїх військ в Україні.

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