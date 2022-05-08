Байден і Трюдо перед зустріччю G7 обговорили подальшу підтримку України

Політики також обговорили поточну ситуацію в Україні.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент США Джо Байден обговорили поточну ситуацію в Україні та подальші кроки, які країни можуть зробити для підтримки уряду та народу України.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

"Прем'єр-міністр і президент відзначили український народ за непохитну мужність перед обличчям російської агресії. Вони підтвердили свою рішучу підтримку президента України Володимира Зеленського та його уряду, а також зобов’язалися надавати постійну економічну, безпекову та гуманітарну підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Байден і Трюдо висловили стурбованість глобальними наслідками війни, включаючи її вплив на енергетичну та продовольчу безпеку.

"Прем'єр-міністр і президент розраховують обговорити ці та інші нагальні питання, пов'язані з конфліктом, з партнерами по G7 і президентом Зеленським цієї неділі, 8 травня", - повідомили в уряді Канади.

Нагадаємо, лідери G7 обговорять можливість нових санкцій проти РФ.

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