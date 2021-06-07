Байден і Зеленський сьогодні проведуть телефонну розмову: що обговорюватимуть

Інформацію про бесіду Зеленського і Байдена підтвердили в Офісі президента.

Президент Володимир Зеленський і його американський колега Джо Байден, очікується, що переговорять телефоном у понеділок, 7 червня. Розмова має відбутися перед зустріччю Байдена із Путіним у швейцарській Женеві 16 червня.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі "РБК-Україна".

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За його словами, найімовірніше, Зеленський і Байден обговорюватимуть питання, які стосуються ситуації на українській східному кордоні та "в цілому по спектру українсько-російських відносин".

"Сьогодні буде телефонна розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена, в межах якої відбудеться обмін думками щодо гострих питань глобального порядку денного", - розповів він.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують підняти, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі і кібербезпеки.

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Раніше повідомлялося, що серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним у Женеві українське питання – з акцентом на підтримку України з боку США.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна великим ризиком для України є те, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2".

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