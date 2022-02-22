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Байден, Макрон і Шольц разом засудили визнання Росією "ЛНР" та "ДНР"

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Байден, Макрон і Шольц разом засудили визнання Росією "ЛНР" та "ДНР"

Associated Press

Вони обговорили свою подальшу координацію щодо відповіді на наступні кроки.

Президент США Джо Байден провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом про поточну ескалацію Росії вздовж кордонів України. 

Про це повідомили в Білому домі у вівторок, 22 лютого.

"Лідери рішуче засудили рішення президента Путіна визнати так звані регіони "ДНР" і "ЛНР" в Україні "незалежними". Вони обговорили, як вони продовжать координувати свою відповідь на наступні кроки", ­– йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що держава офіційно не визнає "незалежність" терористичних "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі.

Водночас Путін також вже встиг доручити ввести війська в ОРДЛО.

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