Байден має шанс стати "справжнім яструбом": чим обернеться візит Єрмака та Умєрова до США

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров у п'ятницю, 30 серпня, відвідають Вашингтон. Під час зустрічі у Білому дому представники українського уряду обговорюватимуть питання дозволу на удари вглиб Росії американською далекобійною зброєю.

Про це розповів політолог Олег Лісний у коментарі для "24 Каналу".

Експерт наголосив, що результати цієї зустрічі дуже важливі, адже цей дозвіл надзвичайно необхідний Україні для перемоги у війні з Росією і збереження життів українців. Кожен знищений російський літак чи ракета – це зменшення кількості ворожих ударів по нашій території, населеним пунктам та критичній інфраструктурі.

За словами Лісного, вже певний час українські чиновники та інші "впливові люди" постійно працюють з адміністрацією Байдена з цього питання. І, нарешті, є надія, що процес отримання дозволу зрушив з місця.

"На всіх рівнях пропрацьовувалася адміністрація Байдена. Їздили не лише наші депутати. Були й люди, до яких прислухаються у США. Відставні генерали писали Байдену, що "ти й так скоро не будеш президентом, то увійди в історію; покажи, що ти справжній яструб". Пора вже давати цей дозвіл", – зазначив політолог.

Олег Лісний сподівається, що поїздка Умєрова та Єрмака до Сполучених Штатів принесе позитивний результат.

"Цілком можливо, що там вдасться досягти проміжного дозволу. Далі потрібно буде працювати над його розширенням", – додав він.

Нагадаємо, Україна хоче отримати від країн Заходу дозвіл завдавати ударів дальнобійними ракетами по території РФ для того, щоб схилити Кремль до переговорів про припинення бойових дій.

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