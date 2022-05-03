Байден має велике бажання відвідати Україну, але деталі візиту поки не опрацьовуються - Псакі

Передусім американська адміністрація зацікавлена у поновленні роботи посольства США в Києві.
Президент США Джо Байден дуже прагне відвідати Україну з візитом, але з огляду на безпекову ситуацію ці плани поки що не опрацьовуються.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.
"Наразі немає планів, і звісно, ми продовжимо оцінювати ситуацію", - сказала Псакі.
Але вона додала, що передусім адміністрація зацікавлена у поновленні роботи посольства США в Києві, щоби дипломати могли постійно бути присутніми в Україні.
"Я знаю, що президент хотів би відвідати Україну, але поки що немає таких планів у роботі станом на зараз", - резюмувала Псакі.
Раніше адміністрація президента Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, спрямоване на підтримку України.
Нагадаємо, що Палата представників США затвердила законопроєкт про ленд-ліз для України.
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