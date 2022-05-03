Байден має велике бажання відвідати Україну, але деталі візиту поки не опрацьовуються - Псакі

Байден має велике бажання відвідати Україну, але деталі візиту поки не опрацьовуються - Псакі

Передусім американська адміністрація зацікавлена у поновленні роботи посольства США в Києві.

Президент США Джо Байден дуже прагне відвідати Україну з візитом, але з огляду на безпекову ситуацію ці плани поки що не опрацьовуються.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.

"Наразі немає планів, і звісно, ми продовжимо оцінювати ситуацію", - сказала Псакі.

Але вона додала, що передусім адміністрація зацікавлена у поновленні роботи посольства США в Києві, щоби дипломати могли постійно бути присутніми в Україні.

"Я знаю, що президент хотів би відвідати Україну, але поки що немає таких планів у роботі станом на зараз", - резюмувала Псакі.

Раніше адміністрація президента Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярдів доларів, спрямоване на підтримку України.

Нагадаємо, що Палата представників США затвердила законопроєкт про ленд-ліз для України.

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