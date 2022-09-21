Байден на Генасамблеї ООН: "Ми будемо солідарні з Україною, протистоючи агресії РФ, крапка"

Президент США Джо Байден заявив, що Україна має такі ж права, як будь-яка суверенна нація. Тож Сполучені Штати будуть солідарні з Україною у протистоянні агресії Росії.
Байден наголосив, що кожен в ООН має бути твердою та непохитною у своїй рішучості.
Про це американський лідер сказав під час виступу на Генасамблеї ООН 21 вересня.
"Кожен із нас у цьому органі, який вирішив відстоювати принципи та переконання, які ми зобов'язалися захищати як члени ООН, має бути твердим та непохитним у своїй рішучості. Україна має такі ж права, як будь-яка суверенна нація", – зазначив президент США.
"Ми будемо солідарні з Україною, ми будемо солідарні, протистоючи російській агресії. Крапка", – наголосив Байден.
Нагадаємо, під час свого виступу американський лідер також засудив президента РФ Володимира Путіна за ядерні погрози Україні і світу.
Президент США також заявив, що Росія порушила хартію ООН своїми ядерними погрозами та планами провести "референдуми" на захоплених українських територіях.
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