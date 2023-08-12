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Байден налаштований виконати обіцянку Україні: у Держдепі розповіли про навчання українських пілотів на F-16

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Байден налаштований виконати обіцянку Україні: у Держдепі розповіли про навчання українських пілотів на F-16

Пілот повинен мати принаймні базові знання мови - Кірбі

Для передачі Україні американських літаків F-16 потрібно навчити пілотів, потурбуватися про інфраструктуру, налагодити обслуговування, але США допомагають союзникам прискорити процес.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«До появи реактивних літаків в Україні та їх інтеграції у повітряний флот пройде певний час. І йдеться не лише про функцію передачі авіаційних платформ. Але, як уже згадувалося, і про відповідну підготовку пілотів, а також про налагодження всіх зусиль з технічного обслуговування, матеріально-технічного забезпечення та підтримки», - наголосив представник Білого дому.

Це означає необхідність проведення довготривалої роботи. 

«Але президент Байден налаштований виконати цю обіцянку Україні. І в межах цього ми працюємо з нашими європейськими партнерами», - підкреслив Кірбі.

Зараз ведеться тісна взаємодія, зокрема з Данією, Нідерландами та іншими країнами щодо розробки навчальної програми для українських пілотів, зазначив він. Також не можна ігнорувати необхідність мовної підготовки українських фахівців, що забезпечуватиме Велика Британія.

«Усі технічні посібники написані англійською, усі органи керування всередині літака – англійською. Тому пілот повинен мати принаймні базові знання мови», - конкретизував представник Білого дому.

«Усе, що ми можемо сказати - це багатоетапний процес. І ми прагнемо допомогти нашим союзникам просувати його якомога швидше», - резюмував представник адміністрації США.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що США підтримують підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, однак за цей процес відповідають Данія та Нідерланди. 

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