Байден намагається зміцнити позиції України до переговорів з РФ та приходу Трампа – WP

"Незграбне" прагнення Байдена зробити все можливе для допомоги Україні відновило давні дискусії серед деяких посадовців США та Європи: "чому допомогу не було надано раніше, коли вона могла б підтримати Україну, коли її становище було міцнішим".

Президент США Джо Байден своїми останніми рішеннями поспішає зміцнити позиції України перед потенційними переговорами з Росією та вступом на посаду новообраного президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Відмова Байдена від його попередньої політики щодо надання Україні протипіхотних мін і дозволу на ракетні удари по цілях на російській території була частково спрямована на те, аби "дати Україні максимально сильні позиції, коли вона вступить у потенційні переговори з Росією".

"Багато офіційних осіб США тепер визнають, що протягом кількох місяців Україна може бути змушена почати переговори з Росією про припинення війни, і що вона може бути змушена відмовитися від територій", – вказано в матеріалі.

Автори статті пишуть, що "незграбне" прагнення Байдена зробити все можливе для допомоги Україні відновило давні дискусії серед деяких американських та європейських посадовців: "чому допомогу не було надано раніше, коли вона могла б підтримати Україну, коли її становище було міцнішим".

Ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що зміни "давно назріли". За його словами, Байден міг додати Росії сміливості, не передавши потужнішу зброю Україні раніше.

"Це дає Росії відчуття безкарності... Вони знають, що ми не хочемо ескалації, і вони можуть піти вперед і вести війну, завдавати ударів і здійснювати обурливі речі", – висловився Волкер.

Чиновники з Білого дому переконують, що рішення президента США були продиктовані мінливими умовами на полі бою, і що Байден насправді надав Україні багато зброї і в деяких випадках навіть без лобіювання з боку Києва.

За словами американських посадовців, спірне рішення США передати Україні протипіхотні міни продемонструвало, наскільки "невідкладною" Білий дім бачить ситуацію.

У публікації також йдеться, що протягом усієї війни занепокоєння Байдена про те, що президент РФ Володимир Путін може нерозважливо відреагувати на начебто провокаційні дії та навіть застосувати ядерну або біологічну зброю, іноді призводили до розбіжностей із деякими з головних радників президента США.

"Немає сумнівів, що к кожному важливому питанні – ATACMS, F-16, удари по цілях на території Росії – Байден був сам. Його стримувала перспектива ескалації з Росією. Його погляд часів холодної війни полягав у тому, що єдине, чого потрібно уникати за будь-яку ціну, – це пряма військова конфронтація між Сполученими Штатами і Росією", – висловив думку експосол США в НАТО Іво Даалдер.

Але страх Байдена перед ескалацією з РФ часто підкріплювався спецслужбами США. За словами двох високопосадовців адміністрації, аналітики вважали, що потужні ракети ATACMS, наприклад, можуть спонукати Путіна до різкої відповіді. Зрештою, Байден дозволив використовувати ATACMS на території Росії після того, як Північна Корея відправила свої війська на допомогу Москві, сподіваючись надіслати Пхеньяну сигнал про те, що він ризикує зазнати значних втрат.

Раніше цього місяця держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив одноденний візит до штаб-квартири НАТО, і європейські чиновники сказали, що він приніс одне центральне повідомлення: "Ми збираємося зробити все можливе, щоб зміцнити Україну до того, як Трамп вступить на посаду, і ви, хлопці, повинні зробити те саме".

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що адміністрація Байдена хотіла публічно закликати прийняти Україну до НАТО, однак передумала. Водночас наразі президент США поспішає зміцнити Україну, перш ніж прийде до влади Трамп.

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