Байден назвав "безглуздим" порівняння Путіна опозиції в Росії з учасниками штурму Капітолію

Байден підвів підсумки зустрічі з Путіним.

Президент США Джо Байден заявив, що "безглуздо" порівнювати опозицію в Росії з учасниками штурму Капітолію в США, який стався 6 січня.

Про це він сказав у середу, 16 червня, під час пресконференції за підсумками саміту з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві.

"Я відповів, що безглуздо порівнювати ці речі. То були злочинці, які увірвалися в Капітолій і вбили поліцейського. А це люди, які просто виступали за свободу слова і проти якихось рішень президента", - зазначив Байден.

Раніше Володимир Путін заявив, що опозиціонер Олексій Навальний знав, що порушує чинний в Росії закон. Він зобов'язаний був відмічатися, як особа двічі засуджена до умовної міри покарання. "Він свідомо хотів бути затриманим", - зазначив він.

ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії. Серед тем обговорення у президентів РФ і США були: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова буде йти про Україну, Сирію, Лівію, Афганістан і Карабах.

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