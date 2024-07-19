Байден назвав "більш сприйнятливим" до прохань вийти з передвиборчої гонитви - NYT

Президент США Джо Байден не дав жодних ознак того, що він передумає залишатися в перегонах, але, як кажуть, він більш готовий прислухатися до аргументів про відмову.

Про це інформує New York Times.

За останні кілька днів президент Байден став більш сприйнятливим до аргументів про те, чому він повинен відмовитися від своєї кандидатури на переобрання, повідомили демократи, ознайомлені з його розмовами, після того, як двоє вищих лідерів його партії в Конгресі приватно сказали йому, що вони глибоко стурбовані його перспективами.

За словами демократів, Байден не дав жодних ознак того, що він передумає залишатися в перегонах, але він був готовий вислухати нові та тривожні дані опитувань і поставив запитання про те, як віцепрезидент Камала Гарріс може перемогти.

Також йдеться про те, що Байден, принаймні в приватному порядку, вражає більш відкритою позицією, ніж минулого тижня, коли він накинувся на низку демократів Палати представників, які тиснули на нього, щоб він пішов у відставку.

Одна людина, наближена до президента, сказала, що було б неправильно називати його сприйнятливим до ідеї вибуття, але він "готовий вислухати". Але ця особа підкреслила, що на цей час немає ознак того, що Байден змінює курс.

Ця інформація з’явилася після того, як сенатор Чак Шумер і Хакім Джеффріс, два головні демократи в Конгресі, сказали Байдену приватно протягом минулого тижня, що їхні члени глибоко стурбовані його шансами в листопаді та долею кандидатів у Палату представників і Сенат, якщо він залишиться у верхній частині бюлетеня. Це стало відомо за словами двох людей, проінформованих про суть розмови.

Водночас Білий дім припустив, що Байдена не зворушили їхні дискусії.

"Президент сказав обом лідерам, що він висунутий від партії, він планує перемогти і з нетерпінням чекає на співпрацю з ними обома, щоб виконати його 100-денний план допомоги робочим сім’ям", — сказав Ендрю Бейтс, речник Білого дому.

Окремі розмови між Байденом і лідерами Конгресу, описані на умовах анонімності, оскільки це були конфіденційні обговорення надзвичайно делікатної теми, стали відомі, коли пізніше посилилося "повстання" демократів проти Байдена.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомляють, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів вже цими вихідними. Лідери демократів, друзі та ключові особи вважають, що чинний президент США не зможе перемогти у виборах цього року.

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