Байден назвав дебати "поганим епізодом" і сказав, що його змусить зійти з перегонів

Чинний президент США Джо Байден назвав свій виступ на дебатах із Дональдом Трампом "поганим епізодом" і заявив про непохитне рішення надалі брати участь у перегонах.

Про це політик заявив в інтерв’ю ABC.

Байден наголосив, що мав сильну застуд, а тому сам винен у тому, що сталося. Разом з тим Байден зауважив, що під час дебатів Трамп "збрехав 28 разів".

"Жодних ознак якогось серйозного стану. Я був виснажений. Я не прислухався до своїх інстинктів у плані підготовки (до дебатів – ред.). Це була погана ніч. Тому що я був хворий. Я почувався жахливо", - наголосив американський президент.

За словами Байдена, лікарі супроводжували його і навіть робили тест на COVID, аби з’ясувати причини поганого самопочуття президента. Виявилося, що він мав сильну застуду.

Очільник Білого дому сказав, що винить себе у поганому виступі: "Ніхто не винен, окрім мене". Втім, він наголосив, що продовжуватиме змагатися за президентське крісло. Мовляв, тільки "Господь Всемогутній" може змусити його передумати.

"Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, виходь з перегонів", я б зійшов з перегонів. Господь Всемогутній не спуститься", - висловився Байден.

Він наголосив, що знову балотується, бо переконаний: найкраще розуміє що потрібно зробити, "щоб вивести цю країну на абсолютно новий рівень".

"Ми вже в дорозі. Ми вже йдемо", - висловився президент США про виборчі перегони.

Як повідомлялося, у США 27 червня відбулись дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Саме експрезидента назвали переможцем дебатів 67% глядачів, а чинного главу держави - 33%. Трамп навіть позловтішався над провальними дебатами Байдена. Зокрема, він назвав 81-річного Байдена "корумпованим" і некомпетентним. Мовляв, справа далеко не у його віці.

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