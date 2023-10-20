Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією і попросив Конгрес про екстрене фінансування

Президент Джо Байден розпочав своє звернення до американської нації щодо війни в Ізраїлі та в Україні.

Він переконаний, що ХАМАС і Путін - різні загрози, але вони мають багато спільного. Вони хочуть знищити суспільні демократії, а також російський президент Володимир Путін відмовляє Україні у державності.

Байден додав, що Вашингтон не має наміру припиняти надання допомоги Києву, йдеться про питання національної безпеки США.

Він назвав допомогу Україні "розумною інвестицією", яка принесе дивіденди майбутнім поколінням.

Байден не озвучив розмір суми допомоги Україні, але назвав її безпрецедентною.

Також президент США заявив, що запросить Конгрес про екстрене фінансування для України та Ізраїлю.

Нагадаємо, що не всі у Конгресі підтримують спільну допомогу для України та Ізраїлю.

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