Байден назвав головну ціль США в допомозі Україні і заявив про помилку Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що головна ціль його країни у підтримці України – допомогти державі захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

Про це американський лідер сказав під час свого виступу щодо України 25 січня.

"Це головна ціль – допомогти Україні захистити себе. Вона не становить наступальної загрози для Росії. Єдина ціль – це захистити себе, свою територію. Саме тому ми все це робимо", – пояснив Байден.

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"І ми не дозволимо якійсь одній країні порушувати територіальну цілісність іншої країни. Наша ціль – збереження суверенітету і територіальної цілісності України. В цьому головна ціль і це головна умова", – наголосив президент США.

Він також запевнив у єдності США з Європою у питанні допомоги Україні.

"Путін очікував, що рішучість Європи і Сполучених Штатів ослабне, і він був неправий. Він помилявся від самого початку. Ми – єдині. Особливо, коли зараз наближається рік агресії, ми, як ніколи, – єдині", – наголосив американський лідер.

Нагадаємо, що Байден оголосив про передавання Україні 31 танка Abrams для зміцнення обороноздатності держави.

Додамо, що цього ж дня Німеччина погодила передавання Україні танків Leopard 2. Так, ФРН надасть 14 своїх танків. Окрім того, Берлін дозволив і іншим країнам передавати Україні Leopard 2 німецького виробництва. Перші танки від Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

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