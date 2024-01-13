Байден назвав нинішні події у світі переломним моментом

Президент США, що події, які зараз відбуваються у світі, зокрема війна Росії проти України, є частиною переломного моменту в історії, коли необхідно посилювати альянси та відносини з партнерами.

Про це під час спілкування з журналістами заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Президент описує нинішній час, у якому ми живемо, як переломний момент, і він має рацію. Адже якщо ви подивитеся по всьому світу, однією з речей, яка об’єднує, є загроза для демократії», - сказав він.

Представник Білого дому додав, що загрози для демократії мають різні характери.

«Президент вірить у зовнішню політику, яка посилює наших союзників і партнерів, яка будується на альянсах і партнерствах, яка визнає, що Сполучені Штати не можуть зробити все самі. Однак наше лідерство є життєво важливим для розв’язання деяких із цих проблем», - зазначив представник Ради нацбезпеки США.

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У цьому контексті він висловив упевненість, що зовнішня політика Сполучених Штатів залишиться активною, як і впродовж попередніх трьох років роботи адміністрації Байдена.

Нагадаємо, представник Держдепу Метью Міллер на брифінгу 4 січня заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки. За його словами, мета Вашингтона – допомогти Києву "встати на власні ноги".

Тим часом президент США Джо Байден після укладення угоди щодо фінансування уряду 2024 року закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні.

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