Байден назвав причиною виходу з Авдіївки скорочення боєприпасів внаслідок бездіяльності Конгресу

Президент США Джо Байден зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб підкреслити зобов’язання Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну перед дворіччям жорстокого вторгнення Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Українські військові були змушені вийти з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за кілька місяців", - заявив Байден.

Президент Байден наголосив на необхідності для Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення українських сил.

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Президент Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США та серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України, а також накладання витрат на уряд Росії, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав спікера Палати представників Майкла Джонсона поставити на голосування законопроєкт про фінансування України та інших американських партнерів.

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