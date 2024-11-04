Байден назвав прихильників Трампа "сміттям": Клімкін розповів, чим це обернеться

Заява президента США Джо Байдена, який назвав прихильників кандидата у президенти Дональда Трампа "сміттям", була помилкою, яка послаблює американську демократію.

Таку думку ексголова МЗС України Павло Клімкін висловив LIGAnet.

"Як на мене, Байдена вже понесло. Людей сміттям не можна називати", – зазначив Клімкін.

Ексміністр ствердно відповів на запитання про те, чи може цей інцидент стати Х-фактором, зокрема, для мобілізації електорату.

"Може. І це дуже ображає людей. Я дивлюсь американські мережі – і це дуже сильно розійшлося. Я вважаю, що з людьми можна дуже жорстко та дуже відверто розмовляти, але посилати їх на*єр – це погана історія. Я не знаю, до чого це. Може, це в нього там якийсь особистий момент, може, відчай, але це дуже-дуже неправильно", – висловився Клімкін.

На його думку, це послаблює американську демократію.

До слова, у відповідь на висловлювання Байдена Трамп влаштував перформанс перед журналістами: одягнув жилет комунальника та сів до кабіни сміттєвоза.

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