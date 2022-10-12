Байден назвав Путіна "раціональним гравцем, який суттєво прорахувався"

Тим не менш, цілі Путіна, про які диктатор оголосив на початку вторгнення, прездиент США назвав "нераціональними та безглуздими".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна "раціональним гравцем", який погано оцінив свої сили і вторгнувся до України.

Про це глава Білого дому заявив в інтерв’ю CNN.

"Я вважаю, що він раціональний гравець, який суттєво прорахувався", – каже Байден.

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Байден, його високопосадовці та інші західні лідери провели останні кілька місяців, обговорюючи, які кроки може вжити Путін, оскільки його війська зазнають ганебних втрат на полі бою в Україні. Минулого тижня сам Байден попередив, що ризик "ядерного Армагеддону" досяг найвищого рівня за 60 років.

Чи Путін діє раціонально, було предметом інтенсивних дебатів, оскільки лідери працюють над прогнозуванням наступних кроків диктатора.

У той час як у вівторок Байден заявив, що вважає самого Путіна раціональним, він назвав цілі російського диктатора, про які глава РФ заявив на початку повномасштабного вторгнення, нераціональними та безглуздими.

"Якщо ви послухаєте його промову після того, як ухвалювалося це рішення (про вторгнення. – Ред.) , він говорив про цілу ідею – йому потрібно було бути лідером Росії, який об’єднав усіх російськомовних. Я вважаю, що це ірраціонально", – сказав Байден.

За словами президента США, Путін помилково вважав, що українці підкоряться російському вторгненню, що було спростовано шаленим опором українців.

"Я думаю, що його цілі не були раціональними. Він думав, що його зустрінуть з розпростертими обіймами, що Київ – це дім матері-Росії, і це місце, де його зустрінуть. Але я думаю, що він абсолютно прорахувався", – підсумував Джо Байден.

Реакція США на ракетні удари по Україні

Президент США Джо Байден прокоментував терористичну атаку Росії по українських містах. Він наголосив, що ворожі удари окупантів "ще більше зміцнюють зобов’язання підтримувати український народ".

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Білий дім має намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні.

Посольство Сполучених Штатів поки продовжує роботу в Україні. Але у дипустанові закликали громадян США залишити територію України.

На тлі масово бомбардування території України росіянами Білий дім підтвердив надання Україні сучасних систем ППО. Крім того, ще чотири HIMARS прибули до України від Сполучених Штатів.