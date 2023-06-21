Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором" через день після візиту Блінкена до Пекіна

Коментарі Джо Байдена з'явилися в той час, коли дві країни намагаються зменшити напруженість у відносинах.

Президент США Джо Байден назвав свого китайського колегу Сі Цзіньпіна "диктатором", коли розповідав про реакцію Сі на збитий на початку року над США китайський розвідувальний зонд.

Про це пише The Guardian.

Байден зробив цю заяву через день після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Сі під час візиту до Китаю, який повинен був послабити напруженість між двома країнами.

"А причина, чому Сі Цзіньпін був дуже незадоволений, коли я збив ту повітряну кулю з двома вагонами шпигунської апаратури, була в тому, що він не знав про цю кулю. А це диктаторам дуже не подобається, коли вони не знають, що відбувається", - президент США.

Байден сказав, що Сі Цзіньпін був дуже незадоволений тим, як розвивався скандал довкола кулі-шпигуна.

"Це велике збентеження для диктаторів. Коли вони не знають, що сталося. Це не повинно було статися там, де сталося. Вона (повітряна куля-шпигун - ред.) збилася з курсу", - додав Байден.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 18 та 19 червня перебував з візитом у Китаї. Мета його візиту полягала в тому, щоб знизити напруженість у відносинах КНР і США, що помітно зросла останніми місяцями.

Блінкен і Сі домовилися стабілізувати інтенсивне суперництво між Вашингтоном і Пекіном. Сторони домовилися продовжувати дипломатичну взаємодію з більшою кількістю візитів американських посадовців у найближчі тижні та місяці.

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