Байден назвав умову для зустрічі із Путіним: у диктатора відреагували

У російського президента-диктатора Володимира Путіна відреагували на пропозицію голови Білого дому Джо Байдена сісти за стіл переговорів. У Кремлі наголошують, що наразі відсутні контакти між двома державами щодо цієї теми.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

За його словами, Москва та Вашингтон наразі не ведуть жодних переговорів щодо можливості зустрічі Путіна і Байдена, а також ситуації в Україні.

"Будь-який конфлікт завершується за столом переговорів. Звичайно ж, перш за все, йдеться про якнайшвидше завершення "спеціальної військової операції" шляхом досягнення тих цілей, які ставить перед собою Російська Федерація", - сказав Пєсков.

Представник Путіна також заявив, мовляв, у Москві чули заяви президента Володимира Зеленського про мирне врегулювання. Втім, "вони були зроблені без урахування нинішніх реалій".

Нагадаємо, президент США Джо Байден наголшсив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо той буде готовим до переговорів.

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