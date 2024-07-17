Байден назвав умову, за якої може знятися з виборів

Припинити участь у президентських перегонах політика змусило б виявлене у нього захворювання.

Президент США Джо Байден заявив, що відмовиться від президентських перегонів, якщо матиме серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

Як повідомляється, Байден сказав, що відмовиться від перегонів, якщо лікар скаже президенту, що той має справу з серйозною медичною проблемою.

"Якби в мене виявили якесь захворювання, якби хтось – лікарі – прийшли й сказали, що у вас така проблема", – відповів президент США на запитання про зняття з виборів.

Нагадаємо, за підрахунками The New York Times, майже 20 демократів з Палати представників США публічно закликали Байдена припинити боротьбу за посаду президента на виборах 2024 року.

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