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Байден назвав війну РФ проти України та ковід основними причинами світової інфляції

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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180
Час на прочитання
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Байден назвав війну РФ проти України та ковід основними причинами світової інфляції

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден звинуватив Росію та пандемію COVID-19 у глобальній інфляції.

Про це американський лідер Джо Байден заявив під час виступу перед обома палатами Конгресу США з щорічною промовою.

«Інфляція стала глобальною проблемою, тому що пандемія безпосередньо порушила наші ланцюги постачання, а несправедлива та жорстока війна Путіна в Україні призвела до перебоїв у постачанні енергії та продовольства, заблокувала вивезення зерна з України», - зауважив очільник Білого дому.

Але, за його словами, Сполучені Штати Америки докладають чималих зусиль, щоб здолати цей виклик, тому як перша економіка світу США досягли кращих результатів, ніж інші країни.

«Ми зараз у кращому становищі, ніж будь-яка інша країна на Землі»,- переконаний президент США.

Байден вважає, що саме завдяки зусиллям його адміністрації рівень інфляції знижується щомісяця, а зарплати в країні зростають.

Загалом його промова присвячена ситуації у США і планам на майбутнє, зокрема, у соціальній сфері. Час від часу його виступ переривається бурхливими оплесками конгресменів.

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Дата публікації
Перегляди
180
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