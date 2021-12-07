У США заявили, що Байден не пішов на поступки Путіну щодо розширення НАТО

У США заявили, що Байден не пішов на поступки Путіну щодо розширення НАТО

Президент США Джо Байден натякнув, що Росія не може мати права вето у питанні вступу до НАТО окремих країн.

Під час перемовин з Володимиром Путіним президент США Джо Байден висловив чітку позицію щодо вступу України до НАТО. Очільник Білого дому наголосив, що рішення про розширення Альянсу ухвалюють держави-учасники, а не "треті сили", натякаючи на Росію.

Про це розповіла заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

За її словами, Джо Байден сказав Путіну, що "зовнішні сили" не можуть мати права вето у питанні вступу до НАТО окремих країн. Це питання вирішують лише члени Альянсу та країни-кандидати.

"Ми не знаємо, чи ухвалив президент Росії рішення атакувати Україну, але ми знаємо, що він нарощує потенціал, щоб зробити це", — сказала Нуланд.

Також вона повторила тезу радника американського президента з нацбезпеки Джейка Саллівана, що Вашингтон посилить своїх союзників по НАТО у Східній Європі, якщо Кремль наважиться на вторгнення до України.

Нагадаємо, що у Білому домі повідомили подробиці переговорів Байдена з Путіним.

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