Байден не планує їхати до України: але візит іншого високопосадовця США відбудеться без попереджень

Байден не планує їхати до України: але візит іншого високопосадовця США відбудеться без попереджень

Про візит іншого високопосадовця США в Україну не повідомлятиметься заздалегідь із міркувань безпеки.

Президент США Джо Байден не планує їхати в Україну, однак Білий дім продовжує готувати візит високопосадовця адміністрації до цієї країни, який відбудеться без попереднього попередження.

Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.

"Тут нічого не змінилося… Наразі немає планів поїздки президента (до України – ред.)", - зауважила представниця адміністрації США.

А про візит іншого високопосадовця США в Україну не повідомлятиметься заздалегідь із міркувань безпеки.

Вона додала, що адміністрація Сполучених Штатів продовжує зосереджуватися на тому, щоб забезпечувати Україну, український уряд, українських лідерів історичним обсягом оборонної допомоги.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден заявив про готовність особисто поїхати до України. Однак наступного дня у Білому домі повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну, але має бажання приїхати до Києва.

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