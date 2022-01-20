Байден не відкидає можливість проведення саміту з Путіним через агресію РФ навколо України

Байден не відкидає можливість проведення саміту з Путіним через агресію РФ навколо України

Переговори президентів РФ і США Володимира Путіна та Джо Байдена відбулися в середині червня 2021 року у Женеві.

Президент США Джо Байден допустив варіант організації нового саміту з президентом РФ Володимиром Путіним у зв'язку з нарощуванням російської агресії навколо України.

Про це він заявив на пресконференції, пише "Інтерфакс".

"Я все ще думаю, що така можливість є", — сказав він, відповідаючи на запитання, чи можливий саміт США та РФ для врегулювання ситуації з Україною.

Додамо Байден уточнив, що про новий можливий саміт йшлося ще до зростання напруженості навколо України останнім часом, і його темою могли б стати перспективи стратегічних відносин двох держав.

Зазначимо, що перші переговори президентів РФ та США Володимира Путіна та Джо Байдена пройшли у середині червня минулого року в Женеві.

Раніше Байден заявив, що вторгнення РФ в Україну мало б найсерйозніші наслідки для миру з часів Другої світової війни.

Також Україна закликала ООН використати мандат із забезпечення миру, щоб уникнути гіршого сценарію російської агресії.

Раніше Байден попередив РФ про наслідки агресії.

Нагадаємо, що Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. На брифінгу з Кулебою Блінкен закликав політичних лідерів України відкласти суперечки заради національних інтересів.

До того ж Байден зустрівся з сенаторами США, які повернулися з Києва: вони обговорили ескалацію навколо України.

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