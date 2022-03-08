Байден невдовзі виступить із заявою: може оголосити про заборону імпорту російських енергоносіїв

Байден невдовзі виступить із заявою: може оголосити про заборону імпорту російських енергоносіїв

В Білому домі не вказали теми виступу.

В Білому домі офіційно повідомили, шо президент США Джо Байден 8 березня виступить із заявою.

Про це йдеться в повідомленні на сайті адміністрації американського президента.

Виступ Байдена очікується о 17:45 за київським часом.

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Адміністрація президента США не вказала теми звернення Байдена, проте раніше американська журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс повідомила, що адміністрація американського лідера 8 березня планує оголосити про заборону імпорту російської нафти. Про це заявляв і сенатор Кріс Кунс.

Зауважимо, що кілька разів із закликом до Заходу припинити імпорт із Росії енергоносіїв звертався президент України Володимир Зеленський.

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