Байден обговорить із Путіним пересування військ РФ на кордоні з Україною - Білий дім

Байден обговорить із Путіним пересування військ РФ на кордоні з Україною - Білий дім

Байден підтвердить підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент США Джо Байден під час переговорів із російським колегою Володимиром Путіном висловить занепокоєння військовою діяльністю Кремля поблизу кордонів з Українів.

Про це йдеться в заяві речниці американського лідера Джен Псакі, оприлюдненій в суботу, 4 грудня, на сайті Білого дому.

"Байден підкреслить занепокоєння США військовою діяльністю Росії на кордоні з Україною та підтвердить підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосила представниця Білого дому.

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За її словами, перемовини відбудуться у вівторок, 7 грудня, у форматі відеоконференції. "Лідери обговорять низку тем у відносинах між США та Росією, зокрема стратегічну стабільність, кібербезпеку та регіональні питання", - вказала Псакі.

Нагадаємо, за даними The Washington Post, Кремль розглядає можливу наступально операцію на Україну із залученням 175 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно Bild заявило, що масштабне військове вторгнення Росії до України може відбутися на початку 2022 року. Видання опублікувало три фази можливої війни.

Кремль розглядає можливу наступальну операцію із залученням 175 тисяч військових | Новини світу

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