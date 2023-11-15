Байден обговорить з китайським колегою "українське питання": що скаже американський лідер 

Американський лідер Джо Байден чітко підкреслить намір США підтримувати Україну й надалі.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Я думаю, вони (лідери – ред.), безумовно, говоритимуть про те, що відбувається в Україні. президент (Байден – ред.) дасть зрозуміти, що ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі проти агресії РФ», - наголосив Кірбі.

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Він резюмував, що «Китай міг би відіграти певну роль», якби приєднався до міжнародної підтримки України та посприяв просуванню бачення президента Зеленського щодо справедливого миру.

Нагадаємо, заступниця прессекретаря Білого дому Емілі Саймонс заявила, що Сполучені Штати і Китай досягли принципової домовленості про проведення саміту між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном у листопаді в Сан-Франциско.

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