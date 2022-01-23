Байден обговорив ситуацію навколо України та російську агресію з членами Ради нацбезпеки: подробиці

Байден обговорив ситуацію навколо України та російську агресію з членами Ради нацбезпеки: подробиці

Учасники зустрічі поінформували Байдена про російські військові операції на кордонах з Україною.

Політика РФ щодо України стала головною темою обговорення на нараді президента США Джо Байдена із членами Ради національної безпеки.

Про це повідомляє Білий дім.

"Сьогодні президент Байден у віртуальному форматі і особисто зустрівся з членами своєї команди з національної безпеки, щоб обговорити агресивні дії Росії щодо України, що продовжуються", — йдеться в повідомленні.

Учасники зустрічі поінформували Байдена про російські військові операції на кордонах з Україною, обговорили зусилля щодо деескалації ситуації дипломатичними засобами, а також спектр заходів стримування у тісній координації з союзниками та партнерами, зокрема продовження постачання допомоги для забезпечення безпеки України.

Байден вкотре підтвердив, що у разі вторгнення Росії в Україну на Москву чекають суворі наслідки.

Нагадаємо, у письмових пропозиціях США, які наступного тижня будуть направлені до Кремля, адміністрація президента Байдена представить бачення того, як обидві сторони можуть зміцнити почуття взаємної безпеки.

Тим часом у Кремлі пригрозили "найсерйознішими наслідками", якщо США відкинуть їх так звані вимоги.

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