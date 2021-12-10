Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Лідери обговорили потребу в рішучій позиції НАТО щодо "колективного захисту союзників".
Президент США Джо Байден у четвер, 9 грудня, обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" (В9) нарощування військ Російської Федерації на кордоні з Україною.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
"Лідери обговорили дестабілізуюче нарощування військових сил Росії вздовж кордону з Україною та потребу в єдиній, готовій та рішучій позиції НАТО щодо колективного захисту союзників", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що під час переговорів зі своїми союзниками по НАТО на східному фланзі США підкреслили свою відданість трансатлантичній безпеці та Статті 5 щодо колективної оборони.
"Президент Байден підкреслив відданість США продовженню тісних консультацій та координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками та партнерами у міру того, як ми працюємо над деескалацією поточної кризи через стримування, оборону та діалог", - вказали в Білому домі.
У розмові взяли участь, зокрема, президент Болгарії Румен Радев, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, президент Естонії Алар Каріс, президент Угорщини Янош Адер, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Ґітанас Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс, а також прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.
Раніше керівництво Офісу президента розповіло перші подробиці розмови лідерів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського, яка відбулася ввечері 9 грудня і тривала півтори години. Читайте про це за посиланням.
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