Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Байден обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Лідери обговорили потребу в рішучій позиції НАТО щодо "колективного захисту союзників".

Президент США Джо Байден у четвер, 9 грудня, обговорив з лідерами "Бухарестської дев'ятки" (В9) нарощування військ Російської Федерації на кордоні з Україною.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Лідери обговорили дестабілізуюче нарощування військових сил Росії вздовж кордону з Україною та потребу в єдиній, готовій та рішучій позиції НАТО щодо колективного захисту союзників", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що під час переговорів зі своїми союзниками по НАТО на східному фланзі США підкреслили свою відданість трансатлантичній безпеці та Статті 5 щодо колективної оборони.

"Президент Байден підкреслив відданість США продовженню тісних консультацій та координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками та партнерами у міру того, як ми працюємо над деескалацією поточної кризи через стримування, оборону та діалог", - вказали в Білому домі.

У розмові взяли участь, зокрема, президент Болгарії Румен Радев, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, президент Естонії Алар Каріс, президент Угорщини Янош Адер, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Ґітанас Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс, а також прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

Раніше керівництво Офісу президента розповіло перші подробиці розмови лідерів США та України Джо Байдена і Володимира Зеленського, яка відбулася ввечері 9 грудня і тривала півтори години. Читайте про це за посиланням.

Читайте також: