Байден обговорив з Путіним Мінські домовленості: Він не заперечував, але відмінності були

Американський лідер передав російському президенту непорушну прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент США Джо Байден підвів підсумки зустрічі в Женеві з російським президентом Володимиром Путіним.

"Є, звичайно, і більш складні галузі. Я передав непорушну прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України. Ми обговорювали Мінські домовленості. Я висловив наш погляд на Мінські домовленості. Він (Путін - Ред.) не заперечував мені, але, звичайно, відмінності були", - зазначив він під час пресконференції за підсумками зустрічі.

Байден додав, що виклав Путіну бачення практичної роботи, яку можуть здійснити дві країни.

Раніше президент РФ зазначив, що питання України порушувалося, але не дуже детально. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".

Нагадаємо, ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії. Серед тем обговорення у президентів РФ і США були: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова буде йти про Україну, Сирію, Лівію, Афганістан і Карабах.

Новини світу: як Женева готувалася до зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна

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