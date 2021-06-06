Байден обіцяє "без вагань" реагувати на згубні дії Росії: заява

США готові протистояти викликам Росії, зокрема її агресії в Україні, разом з Європою.

Під час саміту в Женеві президент США Джо Байден обговорить з лідером Росії Володимиром Путіним права і гідність людини.

Про це йдеться в заяві голови американської держави, оприлюдненій на сайті The Washington Post.

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Він підкреслив, що зустріч з Путіним відбудеться після очних переговорів з "друзями, партнерами і союзниками, які дивляться на світ через ту ж призму, що і Сполучені Штати". Зокрема, президент США відвідає саміт "Великої сімки" в Англії і саміт НАТО в Брюсселі.

"Ми єдині, щоб протистояти викликам Росії європейській безпеці, починаючи від її агресії в Україні, і немає жодних сумнівів в рішучості США захищати наші демократичні цінності, які ми не можемо відокремити від наших інтересів", - наголосив Байден.

Американський президент додав, що "без вагань відреагує на майбутні згубні дії" РФ.

"Коли ми зустрінемося, я знову підкреслю, що США, Європа і співчуваючі їм демократії мають намір підтримувати права і гідність людини", - вказав очільник США.

Водночас, зауважив Байден, Сполучені Штати не шукають конфлікту з Росією.

"Ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин, в яких ми можемо працювати з Росією з таких питань, як стратегічна стабільність і контроль над озброєннями", - пояснив американський лідер.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують порушити, зокрема, питання суверенітету України, ситуації в Білорусі та кібербезпеки.

Тим часом президент РФ Володимир Путін зізнався, що не чекає проривів за підсумками майбутньої зустрічі із президентом США. "Думаю, що попри протиріччя, а вони створені не російською стороною, хотів би на цьому наголосити, все ж у нас є інтереси, що збігаються", - висловився лідер Кремля.

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