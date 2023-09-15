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Байден очікує на зустріч з Зеленським у Білому домі - Reuters

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Байден очікує на зустріч з Зеленським у Білому домі - Reuters

Презенти спілкуватимуться про Україну / Фото: president.gov.ua/facebook

Наразі дата зустрічі невідома.

Очікується, що наступного тижня Байден зустрінеться з президентом України Зеленським у Білому домі.

Про це заявив неназваний офіційний представник США, - пише Reuters. 

Очікується, що президент Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі наступного тижня після засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомив офіційний представник США.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН під час тижня високого рівня, що відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН з 19 по 25 вересня.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти помічників російського ВПК.

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Перегляди
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