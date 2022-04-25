Байден офіційно запропонував посаду посла США в Україні Бріджит Брінк: що відомо про дипломатку

Байден офіційно запропонував посаду посла США в Україні Бріджит Брінк: що відомо про дипломатку

У понеділок, 25 квітня, Джо Байден оголосив про свій намір висунути на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк.

Про це повідомили в Білому Домі.

"Сьогодні президент Байден оголосив про свій намір висунути на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла в Україні американську дипломатку Бріджит А. Брінк", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Бріджит Брінк

Бріджит Брінк наразі обіймає посаду пані посла США в Словацькій Республіці. До цього вона працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських та євразійських справ Державного департаменту США, відповідаючи за питання, пов'язані зі Східною Європою та Кавказом.

Вона також була заступником глави місії в посольствах США в Ташкенті (Узбекистан) і Тбілісі, Грузія. Свою 25-річну кар'єру Брінк провела на службі закордонних справ, зосередившись на просуванні політики США в Європі та Євразії. Свою кар'єру розпочала в Белграді, Сербія.

Також читайте Посольство США найближчим часом відновить роботу у Києва

Родом Брінк із Мічигану, є лауреаткою численних нагород за продуктивність. Вона має ступінь магістра з міжнародних відносин та політичної теорії в Лондонській школі економіки та політології, а також ступінь бакалавра з політичних наук у Kenyon College. Вона розмовляє російською, вивчила словацьку, сербську, грузинську та французьку мови.

Нагадаємо, що Вашингтон майже три роки не призначав свого посла до України після відставки Марі Йованович, яка залишила посаду в травні 2019 року на особисту вимогу тодішнього президента Трампа через звинувачення в нелояльності. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Вашингтон запропонував призначити послом США в Україні Бріджит Брінк.