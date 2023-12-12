Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн

Байден заявив, що якщо Конгрес не ухвалить пакет допомоги Україні та Ізраїлю, це стане для Путіна "найбільшим різдвяним подарунком".

Сполучені Штати виділили Україні військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Про це заявив президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі.

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"Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко", – сказав Байден.

Що саме увійде до оборонного пакету, поки невідомо.

Перед зустріччю із Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому президент США сказав йому: "Ми залишимося на вашому боці".

Байден також заявив, що якщо Конгрес не ухвалить пакет допомоги Україні та Ізраїлю, це зробить президенту Росії Володимиру Путіну "найбільший різдвяний подарунок".

"Конгресу потрібно ухвалити додаткове фінансування для України, перш ніж вони перервуться на святкові канікули, перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити", – сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона. Там він зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

Також Зеленський провів зустріч із сенаторами США. Він попередив американських законодавців, що Україна не відмовиться від боротьби. Навіть якщо підтримка Заходу впаде, боротьба може переросте в партизанську війну.

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