Байден оголосив про нову допомогу Україні: вертольоти, бронетехніка та артилерія

Байден оголосив про нову допомогу Україні: вертольоти, бронетехніка та артилерія

Пакет міститиме нові можливості, адаптовані до шаршого наступу, який Росія може почати на сході України.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським повідомив про рішення Вашингтона надати державі додаткову військову допомогу на 800 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому 13 квітня.

"Моя адміністрація санкціонує надання Україні додаткової зброї, боєприпасів та іншої допомоги в галузі безпеки на 800 млн дол", ­– повідомив президент США.

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Новий пакет військової допомоги міститиме багато з уже наданих Штатами високоефективних систем озброєнь, а також нові можливості, адаптовані до шаршого наступу, який Росія може почати на сході України.

Серед нових можливостей – артилерійські системи і снаряди до них, бронетранспортери. Байден також схвалив передання Україні додаткових вертольотів.

Нагадаємо, раніше 13 квітня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що армії необхідні РСЗВ, танки, броньовані машини та 155-міліметрова артилерія.

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