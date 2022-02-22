Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії

Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії

Під удар потрапили російські банки.

Президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії.

"Я хочу оголосити про перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії. Це скоординовано з нашими союзниками і партнерами. Ми будемо проводити ескалацію, якщо Росія проводить ескалацію. Повністю заблоковані два банки", - сказав Джо Байден.

Крім того, запроваджені санкції проти суверенного боргу Росії.

«Це означає, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках. Від завтра ми запроваджуємо санкції проти російських еліт і їхніх родин. Вони беруть участь у корупційній політиці і мусять страждати також. Як ми сказали, "Півничний потік-2" не буде просуватися», - сказав Джо Байден.

На такий крок американський президент пішов після рішення Росії визнати так звані "ДНР" та "ЛНР".

Він додав, що це перший пакет санкцій. І вони можуть бути посиленими у разі подальшої агресії РФ.

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